© Myriam Santos



Dave Mustaine (rechts) wurde 1983 bei Metallica - kurz vor deren Durchbruch - geschasst und durch Kirk Hammett ersetzt. Mustaine gründete daraufhin seine eigene Band namens Megadeth, die bis heute über 25 Millionen Alben verkaufte. Megadeth gehörte vor allem zu Beginn zu den akribischsten Bands des Genres. Im September 2022 erschien das neue Album "The Sick, The Dying ... And The Dead!", das in Deutschland, Großbritannien und den USA Top-Ten-Platzierungen erzielte.