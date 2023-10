© Patrick van Katwijk/Getty Images



Wie in Schweden wird auch die niederländische Nachfolge weiblich: An erster Stelle der Thronfolge steht die 19-jährige Kronprinzessin Catharina-Amalia (links), danach würden ihre beiden Schwestern Prinzessin Alexia (Mitte) und Prinzessin Ariane folgen. Sieht ganz so aus, als würde nach König Willem-Alexander wieder eine Frau an der Spitze stehen.