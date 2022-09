© Stephan Pick



Mit der Boyband Caught in the Act wurde Eloy de Jong schon in den 90-ern zum Star, zuletzt startete er eine zweite Karriere als Schlagersänger. Und das mit riesigem Erfolg: Sein Schlager-Debüt "Kopf aus - Herz an" landete 2018 direkt auf Platz eins in den deutschen Charts, der Nachfolger "Auf das Leben - fertig - los!" (2020) erreichte immerhin Platz zwei. Gerade kam Album Nummer drei auf den Markt: "Lass das Leben Musik sein".