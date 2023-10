© Stephan Pick



Mit der Boyband Caught in the Act wurde Eloy de Jong schon in den 90-ern zum Star, zuletzt startete er eine zweite Karriere als Schlagersänger. Und das mit riesigem Erfolg: Sein Schlager-Debüt "Kopf aus - Herz an" landete 2018 direkt auf Platz eins in den deutschen Charts. Auch mit seiner neuen Hit-Sammlung "Viel mehr als das Beste" darf Eloy wieder auf eine hohe Chartplatzierung hoffen.