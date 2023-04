© ZDF / Dirk Bartling



Was ein wenig nach einem See im Bayerischen Voralpenland aussieht, ist in Wahrheit ein norwegischer Fjord. Lange war das skandinavische Land das einzige europäische Ziel vom "Traumschiff" (1992). Für den Architekten Albert Brodersen (Heinz Ehrenfreund) und dessen Frau Anette (Franziska Bronnen) wurde die Reise zur Zerreißprobe ihrer Ehe, denn Albert traf an Bord seine alte Affäre wieder.