2021 gab es unter Pandemie-Bedingungen nur eine virtuelle Light-Version der Berlinale, ein kleiner Aufreger war trotzdem dabei. Im Fokus: "The First 54 Years" von Regisseur Avi Mograbi (Bild). Unter anderem die "Welt" prangerte den Dokumentarfilm als vermeintlich Israel-feindliche Propaganda an. Einen großen öffentlichen Aufschrei gab es jedoch nicht in dieser Zeit, als die ganze Welt nur über Corona sprach.