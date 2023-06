© Mathis Wienand / Getty Images



Mit "Deutschland sucht den Superstar" startete 2002 die erste große Casting-Show in Deutschland, RTL blickt am Samstag, 10. Juni, 20.15 Uhr mit der Show "20 Jahre Deutschland sucht den Superstar - Das große Jubiläum" zurück. Auch die Galerie erinnert an emotionale Geschichten, erbitterte Konkurrenzkämpfe und einen Kandidaten, der nie aufgab.