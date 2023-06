© Epic/Sony



Gibt es so etwas wie den "perfekten" Popsong? Wenn ja, findet man ihn wohl am ehesten auf Cyndi Laupers bahnbrechendem Debüt "She's So Unusual" (1983). "Girls Just Want To Have Fun" traf den wilden, aufregenden Geist der 80-er wie kein anderes Stück jener Ära. Darüber hinaus enthielt die Platte aber viele weitere Highlights: "Time After Time", "She Bop", "All Through The Night", ganz großes Kino.