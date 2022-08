Das waren Oliver Pochers verrückteste Aktionen

© RTL / Frank Hempel



2013 wurde schon einmal ein Twitter-Streit Pochers medienwirksam in einer TV-Show ausgetragen. Damals hieß der Gegner Boris Becker, und es ging um dessen Bemerkungen über seine Ex Sandy Meyer-Wölden, die zu der Zeit mit Pocher verheiratet war. In einer Sonderausgabe von Pochers RTL-Show "Alle auf den Kleinen" traten die beiden gegeneinander an und waren sich dabei für nichts zu schade.