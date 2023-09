© Joerg Koch / Getty Images



Wer schon öfter auf der Wiesn war, kennt den Kampf um einen Tisch. Denn natürlich sind die heiß begehrt. Wer also im Vorfeld die Chance hat, einen Tisch zu reservieren, der sollte unbedingt zuschlagen. Wer nicht so glücklich ist, eine Reservierung in der Tasche zu haben, der sollte früh genug vor dem Zelt stehen.