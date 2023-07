© Alberto E. Rodriguez/Getty Images



Xander Berkeley war bereits vor "24" ein gefragter (Neben-)Darsteller und konnte Rollen in "Terminator 2" und "Apollo 13" vorweisen. Bis heute ist er regelmäßig in Serien wie "The Mentalist", "Salem" und "The Walking Dead" zu sehen. Die Arbeit an "24" dürfte er in besonders guter Erinnerung haben: Dort lernte er Sarah Clarke kennen, die beiden sind seit 2002 verheiratet und haben zwei Töchter.