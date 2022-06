© RTL / Stefan Gregorowius



Nach dem Liebes-Aus wurde es still um die "Bachelorette" - bis Januar 2019, als sie offiziell ihren Freund in den sozialen Medien präsentierte. Danach folgten nur noch drei Instagram-Beiträge - in einem davon, im August 2020, gab sie ihre Verlobung bekannt. Die Lehrerin für Mathe, Deutsch und Sport arbeitet in Berlin und lebt zurückgezogen.