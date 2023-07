© MG RTL D



Nadine Klein hatte 2018 ein Auge auf "Bachelor" Daniel Völz geworfen, kam aber nicht weit. RTL erinnerte sich an sie und machte sie im selben Jahr zur "Bachelorette". Die Zuschauer fanden es so mittel: keine Konfrontation, kaum peinliche Dialoge, stattdessen verbrüderten sich die ach so netten Kerle. Am Ende entschied sie sich für Alexander Hindersmann (Bild).