Schauspieler Giancarlo Esposito wurden in Kopenhagen geboren und wuchs in New York auf. In den 80er- und frühen 90er-Jahren spielte er in mehreren Filmen von Spike Lee (unter anderem "Do the Right Thing" und "Malcolm X"), außerdem in Kinoerfolgen wie "King of New York" und "Maze Runner". In der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" war er zuletzt als Fiesling Moff Gideon zu sehen.