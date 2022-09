© Albert L. Ortega/Getty Images



Steve Kanaly übernahm in allen "Dallas"-TV-Filmen und der Serien-Neuauflage 2012 erneut die Rolle des Ray Krebbs, von 1994 bis 1995 war er zudem Teil des Casts der US-Soap "All My Children". Ansonsten kam der heute 76-Jährige kaum über kleinere Serienauftritte, etwa in "Walker, Texas Ranger", hinaus, zuletzt war er in der Web-Soap "DeVanity" (2014) zu sehen.