© Michael Kovac/Getty Images for The Humane Society of the United States



..., der für seine Rolle eine Oscarnominierung erhielt und zum gefragten Schauspieler wurde. Caan war in Meisterwerken wie "Der Einzelgänger" zu sehen, aber auch in vielen B-Movies. Zuletzt übernahm der 81-Jährige eine Hauptrolle in der romantischen Senioren-Komödie "Queen Bees".