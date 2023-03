© Jamie McCarthy/Getty Images for NYFW: The Shows



Ende der 80er-Jahre feierte die ehemalige Miss America ihre ersten Erfolge - zunächst als Sängerin (größter Hit "Save the Best for Last") und dann auch als Schauspielerin in Filmen wie "Eraser" (1996) und "Shaft" (2000). Bis heute ist Vanessa Williams, die am 18. März ihren 60. Geburtstag feiert, eines der populärsten TV-Gesichter der USA, aktuell sitzt sie in der Jury der Dragqueen-Musikshow "Queens of the Universe".