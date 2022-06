© Four Music



"So was habt ihr nie gesehen, so was machen HipHopper": Afrob aus Stuttgart legte 1998 an der Seite von Ferris MC mit "Reimemonster" einen der langlebigsten Party-Hits des deutschen HipHop vor. Zusammen mit Samy Deluxe erklomm Robert Zemichiel alias Afrob später sogar ein paarmal die vorderen Ränge der Albumcharts.