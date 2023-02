© Sky



Ihr erster Job nach "Friends" war ein Reinfall: Die Serie "The Comeback", in der Lisa Kudrow die Hauptrolle übernahm, floppte 2005. Dennoch gab der Sender HBO eine zweite Staffel in Auftrag - neun Jahre später. In der Zwischenzeit hatte sich "The Comeback" nämlich zu einer Kultserie gemausert und so wurde 2014 eine neue Staffel ausgestrahlt.