"New York, New York": Alisar Ailabouni war in Deutschland nach ihrem Sieg aus der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden, aus dem Vertrag mit Günther Klum klagte sie sich heraus. Allerdings ist sie seither ein gefragtes Model und lief unter anderem auf der Fashion Week in New York für verschiedene Modelabels.