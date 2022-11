© Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images



Die Kultfilme der 80er-Jahre sollten auch für Judd Nelson die größten Erfolge seiner Karriere bleiben: In den 90er-Jahren ergatterte er in der Sitcom "Susan" noch eine wiederkehrende Rolle, danach hatte er kleinere Gastauftritte in Serien und spielte in B-Movies wie "Stumme Schreie am See", "Der Tag an dem die Erde stillstand 2 - Angriff der Roboter" und "Der blutige Pfad Gottes 2".