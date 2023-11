© Theo Wargo/Getty Images



Bis heute gilt Kevin Bacon als einer der profiliertesten Schauspieler in Hollywood. Der Schauspieler, der seit 1988 mit seiener Kollegin Kyra Segdwick verheiratet ist, war in sowohl in hochgelobten Dramen ("JFK" , "Apollo 13", "Frost/Nixon") wie auch in Kultfilmen ("Wild Things", "X-Men: First Class") und Serien ("The Following", City on a Hill") zu sehen.