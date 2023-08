© Phillip Faraone/Getty Images



Auf der großen Leinwand ist Martin Short nur noch selten zu sehen. Als Synchronsprecher und Stargast in TV-Serien - etwa als Marshalls Chef in "How I Met Your Mother" - ist er aber weiterhin gefragt. Aktuell kann man ihn an der Seite von Steve Martin in dritten Staffel der Krimiserie "Only Murders in the Building" sehen.