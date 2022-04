© RTL / Stefan Gregorowius



In Staffel sechs wähnte sich Eifelbauer Lämmes schon am Ziel seiner Träume: Hals über Kopf verliebte sich der fast zwei Meter große Schafzüchter in seine Hofwochenbekanntschaft, die tätowierte Moni. Was so vielversprechend begann, ging schon bald in die Brüche ...