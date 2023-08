© X-Film Verleih



"Klar, Manni", hätte man damals dem von Moritz Bleibtreu verkörperten Kleinganoven und Geldkurier zurufen wollen. "Meine Freundin kann das auch, 100.000 Mark in 20 Minuten auftreiben, wo ist das Problem? ... Nee, im Ernst: Vergiss es. Du bist schon so gut wie tot." Aber die rothaarige Lola rannte unverdrossen drauf los, um das Leben ihres dusseligen Geliebten zu retten, der die Kohle für einen Gangster in der U-Bahn verloren hatte.