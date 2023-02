© Rhino



Während und nach Python war Eric Idle eher in kleineren Rollen zu sehen, seine größten Erfolge feierte er mit musikalischen Projekten: 2004 schrieb auf Grundlage des Python-Films "Die Ritter der Kokosnuss" das gefeierte Musical "Spamalot". Zu Topform lief er in der Beatles-Parodie "The Rutles - All You Need Is Cash" (Bild, zweiter von rechts) auf, in der er das McCartney-Alter-Ego Dirk McQuickly spielte und alle Songs der "vier Filzköpfe aus Liverpool" co-komponierte.