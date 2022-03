© Daily Express/Smith/Hulton Archive/Getty Images



Nach "Rock Around The Clock" hatte Bill Haley einige weitere Gassenhauer, etwa "See You Later Alligator" und "Shake, Rattle & Roll". Insgesamt verkaufte er über 60 Millionen Platten. Nach einem zweiten Karriere-Hoch in den 60-ern starb Haley 1981 in Texas mutmaßlich an einem Herzinfarkt - er wurde nur 55 Jahre alt.