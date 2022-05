© Phillip Faraone/Getty Images



Eine besondere Ehre: Leslie Easterbrook durfte 1982 beim Super Bowl die Nationalhymne singen. Ihr Gesangstalent bewies die 72-Jährige auch immer wieder am Broadway in New York, auch in Serien und TV-Filmen ist sie bis heute oft zu sehen. Eines ihrer bislang letzten Projekte: Die Sci-Fi-Komödie "Stuck!", in der sie neben Steve Guttenberg in einer der Hauptrollen zu sehen sein wird.