2021 machte Winslow gleich doppelt auf sich aufmerksam: In den USA zeigte er seine stimmlichen Fähigkeiten bei "America's Got Talent" und schied erst im Halbfinale aus. Außerdem hatte der 64-Jährige einen vielbeachteten Gastauftritt in der zweiten Staffel der Amazon-Comedyshow "LOL: Last One Laughing".