In den 80-ern drehten auch zwei grundsympathische Schweizer am großen Unterhaltungsrad im deutschen Fernsehen. Der Versteckte-Kamera-Klassiker "Verstehen Sie Spaß?" wurde nie wieder so populär, wie er es unter Paola und Kurt Felix war. Kurt Felix starb 2012 nach langer schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt St. Gallen ...