Die 80-er waren das letzte Jahrzehnt, in dem es so etwas noch gab: Unterhaltungsshows für die ganze Familie, ja: für die ganze Nation. Moderatoren wie Frank Elstner, Jürgen von der Lippe und Dieter Thomas Heck (Bild), der vor fünf Jahren, am 23. August 2018 starb. Was aus den anderen Showmastern der 80er-Jahre wurde, zeigt die Galerie ...