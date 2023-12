© Peter Bischoff/Getty Images



In den 90er-Jahren schaltete ein Millionen-Publikum am Nachmittag ein: Talkshows rührten oft zu Tränen, provozierten heftige Diskussionen - auch mit dem Studio-Publikum - und sorgten damit immer für beste Unterhaltung. Als Vorreiterin galt auch Bärbel Schäfer, die am 16. Dezember ihren 60. Geburtstag feiert. Wir zeigen, was aus ihr und den anderen Talkshow-Stars der 90-er wurde.