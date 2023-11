© Gareth Cattermole/Getty Images for BFI



Bill Nighy ist TV- und Theaterliebhabern in Großbritannien seit Ende der 70er-Jahre ein Begriff, doch internationale Berühmtheit erlangte er erst durch "Tatsächlich ... Liebe": Seither trat er in Filmreihen wie "Harry Potter", "Underworld" oder "Pirates of the Caribbean" auf, spielte alles vom Zombie in "Shaun of the Dead" bis zum Hitlerattentäter in "Valkyrie".