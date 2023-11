© Ernesto S. Ruscio/Getty Images for Prada



Muti schaffte auch den Sprung nach Hollywood und spielte etwa in der Komödie "Oscar - Vom Regen in die Traufe" (1991) an der Seite von Sylvester Stallone und hatte eine kleine Rolle in Woody Allens "To Rome With Love" (2011). In den letzten Jahren trat die heute 68-Jährige vorwiegend in italienischen TV-Produktionen auf.