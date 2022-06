© Clemens Bilan/Getty Images



Als Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters sich 1985 in einer Hippie-Kneipe in Münster das erstmals begegneten, war es um sie geschehen: Liebe auf den ersten Blick. Bis heute sind der Modedesigner und der Maler ein glückliches Paar und leben gemeinsam in Hamburg. 2018 besiegelten die beiden auf Sylt ihr Glück vor dem Traualtar.