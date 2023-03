© RTL / Arya Shirazi



Beruflich orientierte sich Rütter dann aber doch in Richtung Hund. Nach Praktika in Wolfsaufzuchtstationen und Dingo-Beobachtungen in Australien schloss Rütter ein Studium der Tierpsychologie ab. 1995 gründete er seine erste Hundeschule und erarbeitete eine ganz eigene Philosophie für die Zusammenarbeit von Hund und Mensch.