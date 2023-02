Das wussten Sie noch nicht über Alice Cooper

© Getty Images/Hulton Archive



Alice Cooper hinterließ in vielerlei Hinsicht seine Spuren in der Popkultur - nicht nur als Sänger, sondern auch als Schauspieler. So trat er etwa in "Nightmare On Elm Street 6" (1991) als Vater von Albtraum-Slasher Freddy Krueger (Bild) auf. Weniger gruselig: Alice Cooper war 1978 auch einmal in der "Muppet Show" zu Gast.