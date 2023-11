© 2017 Getty Images/Michael Gruber



Noch einmal: 15 Nummer-eins-Alben, und das in einem Zeitraum von nur 16 Jahren. In der Liste der Künstler mit den meisten Nummer-eins-Alben in Deutschland haben Die Amigos inzwischen sogar Herbert Grönemeyer und James Last (je 13) übertrumpft. Nur ein Musiker stand in Deutschland noch öfter ganz oben: Peter Maffay (mit 20 Nummer-eins-Alben).