© Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection via Getty Images



"Kermits Persönlichkeit ist sehr stark an meine angelehnt", erklärte der Schöpfer der Muppets, Jim Henson, Jahre später in einem Interview. "Wir beide versuchen, die ganze Show zusammenzuhalten und sind umringt von lauter wunderbaren Verrückten." Eine Frühform Kermits war ab 1955 schon in Hensons erster TV-Show "Sam And Friends" zu sehen.