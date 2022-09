Das wussten Sie noch nicht über Dita Von Teese

© Getty Images/Tommaso Boddi



Hätte man sich denken können: Dita Von Teese heißt eigentlich anders, nämlich Heather Renée Sweet, und sie kam auch nicht in irgendeinem Pariser Nachtlokal zur Welt, sondern in West Branch, Michigan. Der Künstlername Dita Von Teese entstand in Anlehnung an die deutsche Schauspielerin Dita Parlo.