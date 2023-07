© United Archives/Siegfried Pilz/Getty Images



Frank Zanders raue Stimme ist sein Markenzeichen. Was nur wenige wissen: Das Raspelorgan ist die Spätfolge einer lange zurückliegenden Erkrankung. Anfang der 70-er litt Zander an einer Mandelentzündung, die er damals nicht richtig auskurierte - so kam er dauerhaft zu seiner charakteristischen Reibeisenstimme.