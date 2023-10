© Topical Press Agency / Getty Images



Walt Disney starb am 15. Dezember 1966 an einer Lungenkrebs-Operation. Wenige Tage später wurde er auf dem Forest Lawn Memorial Park in Glendale beigesetzt. Da die Zeremonie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, kamen damals Gerüchte auf, er sei gar nicht tot. Vielmehr, so behaupteten Verschwörungstheoretiker, sei Walt Disneys Körper kryonisch eingefroren worden.