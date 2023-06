© 2023 Getty Images/Phillip Faraone



Joshua Jackson tritt in der neuen Paramount + Serie "Fatal Attraction" in Michael Douglas' Fußstapfen: Er mimt den Protagonisten, der sein Bilderbuch-Leben mit einer Affäre aufs Spiel stellt. Für den 45-jährigen Vater unvorstellbar: "Ich bin jeden Tag überwältigt von dem, was es bedeutet, Vater zu sein", schwärmt er im Interview.