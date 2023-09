© 2017 Getty Images/Tom Dulat



Dem Himmel entgegen: Weltweit werden immer imposantere Bauwerke errichtet - manch Vorhaben kratzt bereits an der Marke von einem Kilometer Höhe, andere Architekten wollen weit darüber hinaus. Und so viel ist klar: Bauwerke unter 500 Metern Höhe kommen in dieser Galerie nicht vor ...