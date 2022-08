© TVNOW / Frank W. Hempel



Die ersten zehn Jahre hat Ali Güngörmüş in der Türkei verbracht, danach zog er mit seiner Familie nach Deutschland. Im Interview erinnert er sich: "Anfangs war es eine große Umstellung - in der Türkei hatte ich mein gewohntes Umfeld und wurde dort auf einmal rausgerissen. Mein Vater war schon früher in Deutschland, meine Mutter ist mit uns Kindern nachgekommen."