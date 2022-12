© SAT.1 / Frank Hempel



"In Wahrheit ist der Umgang mit anderen Menschen mein liebstes Hobby", sagt "Geh aufs Ganze!"-Zocker Jörg Draeger. "Worauf ich wirklich stolz bin: Ich habe nicht ein einziges Mal einen Kandidaten beleidigt oder vorgeführt - und das, obwohl es in der Show einiges zu verlieren gibt, es ist keine Benefizveranstaltung. Du musst als Host den Leuten manchmal ganz schön wehtun - und wenn sie dir das nicht krummnehmen, wenn sie lachen, wenn sie den Zonk in Händen halten, dann hast du deine Sache gut gemacht."