Gern verkörperte Gerhard Polt den deutschen Spießbürger - so wie in seinem Kinoerfolg "Man spricht deutsh" von 1988. Eigentlich ist der gebürtige Münchner jedoch ein weltoffener Mensch. Am 7. Mai vollendet der nach wie vor umtriebige Kabarettist sein 80. Lebensjahr.