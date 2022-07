© Photo by Chuck Zlotnick / ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved.



Auch zu diesem Projekt gab es bei der Comic Con endlich konkrete Infos: "Captain America: New World Order" soll im Mai 2024 in den Kinos starten. Was nach den Ereignissen in der Serie "The Falcon and the Winter Soldier" (Bild) schon viele Fans ahnten: Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) wird nun auch auf der großen Leinwand der neue "Captain America".