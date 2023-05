© 2022 Marvel



Ein letzter Auftritt für die "Guardians", wie wir sie kennen: In "Guardians of the Galaxy: Volume 3" steht den Hütern der Galaxie wieder einmal ein episches Abenteuer bevor, nach dem Film werden sich aber einige Schauspielerinnen und Schauspielerinnen aus dem Marvel Cinematic Universe verabschieden.