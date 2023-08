© 2023 Getty Images/Jon Kopaloff



Sie arbeiten in Zukunft Seite an Seite: Marcel Remus und Davina Potratz sind ab Dienstag, 15. August, 22.15 Uhr, in der neuen VOX-Show "Der Mallorca Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" zu sehen. Beide sind nach ihrer Entscheidung, auszuwandern unheimlich erfolgreich in der Immobilien-Branche geworden.